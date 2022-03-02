РИАМО - 2 мар. Америка ввела очередные санкции против России, теперь они касаются оборонного сектора страны, сообщает ТАСС.

В санкционный список вошли 22 организации. Еще санкции затронут компании, которые поддерживают Вооруженные силы России и Белоруссии.

Также Америка вводит жесткие меры экспортного контроля в отношении Белоруссии.

Мощное экономическое давление на Россию начал оказывать Запад из-за проведения спецоперации на Украине, которая направлена на демилитаризацию страны.

Ранее РФ признала независимость ЛНР и ДНР. Позже президент России объявил о начале военной спецоперации.

Что происходит 2 марта: ожидание переговоров, отключение от SWIFT, контроль над Херсоном>>