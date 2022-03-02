РИАМО - 2 мар. Опубликована закупка на возведение школы на 550 мест в поселке Нахабино городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
В регионе пройдет открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству школы по адресу: Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1.
Проектирование и возведение объекта осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Подмосковья и бюджета городского округа Красногорск.
Завершить строительство школы планируется в 2022 году.
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