РИАМО - 2 мар. Опубликована закупка на возведение школы на 550 мест в поселке Нахабино городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В регионе пройдет открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству школы по адресу: Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1.

Проектирование и возведение объекта осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Подмосковья и бюджета городского округа Красногорск.

Завершить строительство школы планируется в 2022 году.