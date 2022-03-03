РИАМО - 3 мар. Сегодня отмечают Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы. А еще в России 161 год назад отменили крепостное право.

Всемирный день писателя

Отмечается ежегодно во многих странах мира. Считается профессиональным праздником не только писателей, но и всех представителей печатных СМИ.

Нередко к этому празднику приурочены церемонии вручения литературных премий и чествование наиболее отличившихся литературных деятелей.

Всемирный день дикой природы

сайт мэра Москвы

Этот праздник был провозглашен 20 декабря 2013 года Генеральной Ассамблеей ООН. Он направлен на повышение уровня осведомленности людей в вопросах дикой фауны и флоры планеты.

По всему миру сегодня дикая природа находится в опасности. Четверти видов угрожает вымирание потому, что люди уничтожили почти половину экосистем. Чтобы переломить данную печальную тенденцию, нужно принять незамедлительные меры по сохранению животных и растений.

Этот день еще напоминает людям о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, которые имеют далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.

Всемирный день слуха

Праздник посвящен охране здоровья уха и слуха. Сегодня в мире потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности.

Медики считают, что порядка половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) называют генетические нарушения, хронические инфекции уха, некоторые заболевания: краснуха, корь, свинка, менингит, воздействие лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума.

Подписан манифест об отмене крепостного права

Российский император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права 3 марта 1861 года. Это была одна из сложнейших проблем: крепостное право было на Руси веками, оно тесно переплелось с разными сторонами жизни крестьян, которые зависели от феодала в личном, земельном, имущественном, юридическом отношениях.

Данный документ вызвал неоднозначную реакцию, так как преобразования имели половинчатый характер. По манифесту, крестьянам присваивались гражданские права — свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя.

При даровании юридической свободы крестьянам, землю император оставил помещикам. За отведенные наделы крестьяне несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от крепостных.

В Москве открылся Дом печати

В 1920 году в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати. Здание неоднократно перестраивали. Сегодня оно известно как Центральный Дом журналиста.

Сегодня Домжур – одно из популярнейших мест столицы, причем не только у журналистского сообщества. Теперь вход сюда открыт для всех. Здесь проводятся различные пресс-конференции, устраиваются круглые столы, диспуты, творческие встречи, семинары, выставки, концерты, фестивали, презентации новых книг, творческие вечера.​