РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 мар. Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Щелково и Фрязино Вера Евтушенко проведет прием граждан в четверг, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Прием будет проходить с 14:00 до 17:00 по адресу: г. о. Щелково, ул. Парковая, 12А, 3 этаж, кабинет №2. Контактный телефон: 8(496)566-75-86.

Также жители могут получить бесплатную первичную консультацию адвоката в первый и третий четверг месяца с 14:00 до 17:00.​