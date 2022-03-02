РИАМО - 2 мар. В Подмосковье утвердили график личного приема жителей в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в марте 2022 года, соответствующий документ опубликован на сайте администрации губернатора региона.

Прием ведется с 10:00 до 13:00. В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится, в том числе, в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Приемные комитета по архитектуре и градостроительству области будут работать 23 марта в Воскресенске, 18 марта – в Истре, 2 марта – в Красногорске, 9 марта – в Наро-Фоминске, 16 марта – в Богородском округе, 25 марта – в Ступине, 28 марта – во Власихе, 30 марта – Коломне.

Представители сельского хозяйства и продовольствия региона примут жителей Коломны 16 марта, Раменского – 9 марта, Ступина – 2 марта, Чехова – 18 марта, Восхода – 25 марта, Дзержинского – 28 марта, Лыткарина – 30 марта, Черноголовки – 21 марта.

Приемные министерства энергетики Подмосковья будут работать 25 марта в Егорьевске, 23 марта – в Домодедове, 18 марта – в Звездном городке, 16 марта – в Коломне, 11 марта – в Молодежном, 9 марта – в Подольске, 30 марта – во Фрязине, 2 марта – в Электростали.

Представители министерства Главгосстройнадзора примут жителей в Егорьевске 30 марта, в Мытищах – 28 марта, в Павловском Посаде – 25 марта, в Жуковском – 14 марта, в Королеве – 18 марта, в округе Пушкинский – 21 марта, в Лыткарине – 11 марта, в Подольске – 4 марта.

Полностью график можно посмотреть по ссылке: https://agmo.mosreg.ru/dokumenty/obrascheniya-grazhdan/01-03-2022-09-49-50-grafik-lichnogo-priema-grazhdan-v-obshchestvennykh.