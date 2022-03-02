РИАМО - 2 мар. Бизнесмен Роман Абрамович принял решение о продаже своего футбольного клуба «Челси». Торги начнутся уже на этой неделе, цела лота – 4,82 млрд евро, сообщает championat.com.

Вести переговоры с потенциальными инвесторами будет американский банк Raine.

С 26 февраля руководство клуба осуществляют попечители благотворительного фонда «Челси».

Клуб принадлежит бизнесмену уже 19 лет. Команда за эти годы стала четырехкратным чемпионом Англии, также одерживала победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и других состязаниях.

Решение о продаже клуба, вероятно, продиктовано санкциями, которые вводит Запад на фоне спецоперации России на Украине.

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