РИАМО - 2 мар. Главгосстройнадзор Московской области расширил способы доступа к цифровым паспортам строящихся объектов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Для пользователей теперь доступна WEB-версия мобильного сервиса «Подмосковные стройки».

Ранее пользователи могли идентифицировать объект, узнать строительную готовность и другую информацию только с мобильного телефона, скачав приложение «Добродел».

«Мы работаем по принципу «Государство для человека» и делаем все наши цифровые продукты максимально удобными для граждан. Эволюция сервиса «Подмосковные стройки» расширит аудиторию пользователей и позволит поработать над интеграцией с коммерческими платформами – ЦИАН, СБЕР и ВТБ», - сказал министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

По его словам, в случае блокировки устройств IOS и Android из-за санкций WEB-сервис останется в рабочем состоянии.

В WEB-версии будет возможность подписаться на нужный объект и пожаловаться на самострой.

Мобильный сервис «Подмосковные стройки» был запущен в 2019 году. На сегодняшний день на цифровой карте собрана информация более чем о 4 тыс. строительных объектах.

Доступ к цифровым паспортам предоставляется по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/buildings.

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