РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске в четверг проведут межведомственную комиссию по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области по промышленной площадке «Зингер», сообщает пресс-служба администрации округа.

Решение о проведении выездной межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области по промышленной площадке «Зингер» в дистанционном режиме было принято в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции.

Предложения для включения в повестку заседания комиссии необходимо направлять в МКУ «Центр экономического развития» по электронной почте: admpodol-prognoz@yandex.ru.