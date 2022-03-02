РИАМО - 2 мар. Предложения жителей Ленинского городского округа о проекте строительства дороги ЮЛА были услышаны. Среди них - строительство тоннеля и перенос трассы от домов, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Жителей ряда населенных пунктов беспокоило прохождение дороги рядом с жилыми домами. Теперь решено проложить основной ход дороги в районе СНТ «Победа» и ЖК «Усадьба Суханово» в заглублении - ниже уровня земли.

А еще появится подземный тоннель в районе 6 микрорайона Видного от дома №8 по улице Фокина до дома №16 по улице Завидной. Его протяженность составит свыше 290 м.

Также появится съезд с М-4 «Дон». На пересечении Новолыткаринского шоссе с федеральной дорогой М-4 «Дон» обустроят съезд с шоссе на местную дорогу в районе деревни Ермолино для возможности выезда с ЮЛА на одну из основных вылетных магистралей южного сектора Подмосковья.

Кроме того, жители этого муниципалитета просили не допустить прохождение дороги по территории объекта культурного наследия «Усадьба Суханово». Поэтому трасса пройдет в обход.

Еще было принято решение сохранить в границах зоны охраняемого природного ландшафта визуального восприятия объекта культурного наследия. Также приняты и другие решения.

Сейчас завершено проектирование трассы. Возведение дороги начнется во 2 квартале текущего года. Объект реализуется на основе государственно-частного партнерства.

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