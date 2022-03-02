РИАМО - 2 мар. В среду в России члены правительства поддержали разработанный Минэкономразвития законопроект, которым предлагается распространить возможность заключения концессионных соглашений, государственно-частного партнерства и муниципального частного партнерства на объекты незавершенного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

Эта мера поможет решить проблему с недостроями и расширит перечень потенциальных объектов соглашений.

«Мы продолжим совершенствовать условия для реализации инвестиционных проектов на территории нашей страны. Внесем ряд изменений в законодательство, которые улучшат работу механизма ГЧП, напомнив, что о необходимости активнее использовать эту форму сотрудничества говорил президент РФ, а возможные изменения существующей практики неоднократно обсуждались с представителями делового и экспертного сообщества», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В законопроекте Минэкономразвития России также предложило ввести возможность компенсации частному инвестору – инициатору проекта затрат на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения. В случае, если по итогам его рассмотрения был объявлен конкурс и инициатор не стал победителем, возмещать затраты планируется за счет победителя. При этом максимальный размер компенсации будет установлен правительством России.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, механизм компенсации вместе с другими мерами, которые предложило Минэкономразвития, будет стимулировать частную инициативу в проектах ГЧП.

Также законопроект предусматривает возможность включения в условия концессионного соглашения особых обстоятельств, наступление которых может привести к нарушению обязательств концессионера по соглашению (например, повышение ключевой ставки, неисполнение публичной стороной своих обязательств и т. д.) или возникновению у концессионера дополнительных расходов.

Если поправки будут приняты, то в концессионном соглашении можно будет прописать перечень таких обстоятельств и последствия их наступления, к которым в том числе может относиться обязательство публичной стороны возместить дополнительные расходы или компенсировать недополученные доходы частного инвестора.

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