РИАМО - 2 мар. В среду в России члены правительства поддержали разработанный Минэкономразвития законопроект, которым предлагается распространить возможность заключения концессионных соглашений, государственно-частного партнерства и муниципального частного партнерства на объекты незавершенного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Эта мера поможет решить проблему с недостроями и расширит перечень потенциальных объектов соглашений.
В законопроекте Минэкономразвития России также предложило ввести возможность компенсации частному инвестору – инициатору проекта затрат на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения. В случае, если по итогам его рассмотрения был объявлен конкурс и инициатор не стал победителем, возмещать затраты планируется за счет победителя. При этом максимальный размер компенсации будет установлен правительством России.
По словам главы ведомства Максима Решетникова, механизм компенсации вместе с другими мерами, которые предложило Минэкономразвития, будет стимулировать частную инициативу в проектах ГЧП.
Также законопроект предусматривает возможность включения в условия концессионного соглашения особых обстоятельств, наступление которых может привести к нарушению обязательств концессионера по соглашению (например, повышение ключевой ставки, неисполнение публичной стороной своих обязательств и т. д.) или возникновению у концессионера дополнительных расходов.
Если поправки будут приняты, то в концессионном соглашении можно будет прописать перечень таких обстоятельств и последствия их наступления, к которым в том числе может относиться обязательство публичной стороны возместить дополнительные расходы или компенсировать недополученные доходы частного инвестора.
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