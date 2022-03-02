РИАМО - 2 мар. Объявлен конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона в Орехово-Зуевском округе», - отметила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Будет проведен открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона «Русич» (Ликино-Дулево, ул. 2-я Пятилетка, д. 1).

Проектирование и строительство проведут в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы профинансируют за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.