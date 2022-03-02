РИАМО - 2 мар. Во время проведения спецоперации на Украине погибли 498 военных России, 1597 ранены, со стороны противника погибло 2870 человек и ранены 3700, сообщает Газета.ru.

«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. <...> Семьям погибших оказывается вся возможная помощь», — сказал официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что целью операции является демилитаризация Украины.

3 марта должны пройти вторые переговоры между странами. Первые состоялись 28 февраля.

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