РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. В городском округе Люберцы на месте снесенного вытрезвителя и суда в 2022 году планируется начать строительство детского сада, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий в среду в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

Жители задали вопрос о недавно снесенном вытрезвителе на улице Калараш.

«Суд мы снесли, вытрезвитель тоже. Этот земельный участок определен под детский сад. Я думаю, что мы откроем его в следующем году», - сказал Ружицкий.