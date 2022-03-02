РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. В ДК «Яуза» городского округа Мытищи в среду состоялась встреча с жителями Донбасса, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На встрече присутствовали муниципальные службы и ведомства - управления соцзащиты и образования, центр занятости населения, миграционная служба, руководство Мытищинской городской клинической больницы.

«Привоз беженцев из Луганской, Донецкой республик происходит централизованно и самостоятельно. В Мытищах сейчас жители приехали самостоятельно. Мы постарались собрать максимально все службы, чтобы можно было задать вопросы, мы всем готовы помогать», - сказала врип главы горокруга Юлия Купецкая.

Начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское», полковник полиции Сергей Смирнов рассказал присутствующим о процедуре оформления документов на временное проживание и получения гражданства.

«Мы приняли решение, что граждане ЛНР и ДНР могут обратиться без записи. Мы будем принимать документы в отдельном порядке для упрощения процедуры дальнейшей легализации их на территории Мытищ», - отметил Смирнов.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы здравоохранения, получение регистрации, социальных пособий, гуманитарной помощи. Также были затронуты темы трудоустройства, получения патента гражданами и предоставления мест для детей беженцев в образовательных учреждениях округа, организации домашнего обучения.

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