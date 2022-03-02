РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. На территории городского округа Люберцы в течение 2022-2023 годов планируют построить не менее 6 детских садов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«Мы в ближайшие 2022-2023 годы, я думаю, что построим не менее 6 детских садиков», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в горокруге строят палисадики. Мини-детские сады на первых этажах жилых домов прикреплены к более крупным детсадам. В палисадиках занимается ясельная группа.

По словам Ружицкого, всего в Люберцах 24 муниципальных детских сада и 8 частных.