РИАМО - 2 мар. Предприятие, расположенное в городском округе Королев, начало испытание противорадиационного материала. Также эксперимент будет проведен на международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева (РКК «Энергия») приступила к испытаниям материала для защиты космических кораблей и космонавтов от воздействия радиации. Этот эксперимент реализуется при участии подмосковного предприятия и будет проведен на МКС.
Два комплекта укладок тестируемого материала с дозиметрами и контейнерами будут установлены на внешней стороне корпуса МКС и проведут в открытом космосе порядка 1,5 лет.
Этот эксперимент будет фиксировать воздействие радиации на контейнеры и их содержимое, проводить сбор данных о накопленной дозе излучения, которое проходило через полимерный композит определенной толщины.
Противорадиационный материал, который должен обеспечить долговременную защиту экипажа корабля от излучения и воздействия радиации, был разработан Белгородским государственным технологическим университетом им. В.Г. Шухова при участии Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Каждый год на развитие 8 наукоградов региона выделяют порядка 300 млн рублей, это позволяет обеспечить ученым всем необходимым для проведения уникальных исследований и экспериментов.
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