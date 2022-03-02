РИАМО - 2 мар. Предприятие, расположенное в городском округе Королев, начало испытание противорадиационного материала. Также эксперимент будет проведен на международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева (РКК «Энергия») приступила к испытаниям материала для защиты космических кораблей и космонавтов от воздействия радиации. Этот эксперимент реализуется при участии подмосковного предприятия и будет проведен на МКС.

Два комплекта укладок тестируемого материала с дозиметрами и контейнерами будут установлены на внешней стороне корпуса МКС и проведут в открытом космосе порядка 1,5 лет.

Этот эксперимент будет фиксировать воздействие радиации на контейнеры и их содержимое, проводить сбор данных о накопленной дозе излучения, которое проходило через полимерный композит определенной толщины.

Противорадиационный материал, который должен обеспечить долговременную защиту экипажа корабля от излучения и воздействия радиации, был разработан Белгородским государственным технологическим университетом им. В.Г. Шухова при участии Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

«Подмосковные предприятия космической промышленности, а таких в регионе работает более 20, вносят значительный вклад в развитие этой ключевой для страны отрасли. Одно из них - РКК «Энергия», где сегодня трудятся свыше 7 тыс. человек. В числе приоритетных задач областного правительства – совершенствование научной инфраструктуры», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Каждый год на развитие 8 наукоградов региона выделяют порядка 300 млн рублей, это позволяет обеспечить ученым всем необходимым для проведения уникальных исследований и экспериментов.