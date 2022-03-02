РИАМО - 2 мар. В состав сборной России на зимние Паралимпийские игры вошел 21 спортсмен из Московской области, 19 из них будут в основном составе и 2 – в запасе, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта Московской области.

«В этом году в основной состав национальной сборной вошли 19 подмосковных спортсменов, а также 2 – в число запасных. Наиболее широко регион представлен в следж-хоккее. Традиционно представители подмосковного «Феникса» составляют костяк национальной команды на соревнованиях мирового уровня», – сказал министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.

Он отметил, что подмосковный спортсмен Дмитрий Лисов уже во второй раз выступит капитаном сборной на Паралимпийских играх.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине начнутся 4 марта и продлятся 10 дней. По решению Международного паралимпийского комитета сборные России и Белоруссии были допущены к участию в соревнованиях, но в нейтральном статусе – без флага и гимна.

В основной состав российской сборной вошли 87 спортсменов из 20 субъектов страны. Всего участниками Игр станут более 700 спортсменов из 50 стран.

Соревнования будут вестись по нескольким дисциплинам: для участников с поражением опорно-двигательного аппарата (горные лыжи, керлинг на колясках, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, хоккей-следж) и лиц с нарушением зрения (горные лыжи, лыжные гонки, биатлон).

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