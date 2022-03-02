РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. В минувшем году в микрорайоне Западный городского округа Домодедово поздравили 847 ветеранов и детей войны, сообщил начальник территориального отдела микрорайона Дмитрий Негорожин.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Западный в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«В канун 9 Мая по решению совета депутатов городского округа Домодедово была вручена материальная помощь гражданам, рожденным в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны. Всего – 847 жителям микрорайона», – сказал Негорожин.

Он отметил, что в декаду инвалидов единовременную материальную помощь получили 692 человека.