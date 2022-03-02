РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. В минувшем году в микрорайоне Западный городского округа Домодедово поздравили 847 ветеранов и детей войны, сообщил начальник территориального отдела микрорайона Дмитрий Негорожин.
Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Западный в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.
Он отметил, что в декаду инвалидов единовременную материальную помощь получили 692 человека.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии