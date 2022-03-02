РИАМО - 2 мар. Суд приговорил 39-летнего Сергея Распутина, пытавшегося изнасиловать и убить 9-летнюю девочку в Солнечногорске, к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия и суда, 11 сентября 2021 года на улице возле одного из домов в микрорайоне Рекинцо обвиняемый напал и похитил телефон у девочки, при этом дважды ударив ее по лицу.

После ограбления мужчина схватил девочку за шею и попытался оттащить в тихое место, чтобы изнасиловать и убить. Девочка кричала и происходящее заметили прохожие, которые спугнули преступника. Позже его задержали сотрудники полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1. ст. 162 УК РФ («Разбой), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней»), ч. 3 ст. 30, пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетней»).

В ходе расследования уголовного дела следователи провели более 15 допросов, провели проверки показаний на месте с участием обвиняемого и изучили видео с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали момент нападения.

Кроме того, в рамках расследования были проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Установлено, что обвиняемый был неоднократно судим за имущественные преступления.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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