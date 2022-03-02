РИАМО - 2 мар. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на март 2022 года.

Приемная находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В. Из-за пандемии коронавируса прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

3 марта в 10:00 начнется прием у министра образования Московской области Ильи Бронштейна. 4 марта в это же время жителей примет министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

В 10:00 9 марта начнутся два приема – у и.о. министра здравоохранения Подмосковья Алексея Сапанюка и у министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин примет жителей 10 марта в 10:00. В этот же день в 15:00 пройдет прием у председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова.

11 марта в 10:00 начнется прием у министра энергетики Московской области Александра Самарина, в 15:00 – у министра культуры региона Елены Харламовой.

Председатель комитета по тарифам и ценам Московской области Ирина Доркина проведет прием 14 марта, начало в 10:00. В этот же день с 15:00 жителей будет принимать министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов примет жителей в 15:00 15 марта.

16 марта в 10:00 прием начнется у первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой, в 15:00 – у зампреда правительства региона Вячеслава Духина.

В 10:00 17 марта жителей примет руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова, в 15:00 – министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева проведет прием 18 марта, начало в 10:00. А 21 марта в 15:00 жителей примет министр территориальной политики Подмосковья Елена Ковалева.

22 марта в 15:00 начнутся два приема – у зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова и у министра правительства региона по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.

В 10:00 23 марта прием проведет министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, в 15:00 – зампред правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

24 марта состоятся три приема жителей. В 10:00 начнется прием у руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой, в 15:00 – у зампреда правительства региона Анны Кротовой, у советника губернатора Московской области (в ранге министра) Хатии Окуджавы.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский примет жителей 25 марта в 10:00.

В 15:00 начнутся приемы у министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, у начальника Главного управления культурного наследия Московской области Валерии Березовской.

С 15:00 29 марта жителей будут принимать зампред правительства Подмосковья Мария Нагорная и министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

30 марта в 10:00 приемы проведут зампред правительства Московской области Максим Фомин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский и министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев проведут приемы 31 марта, начало в 15:00.