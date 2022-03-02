РИАМО - 2 мар. Государственные ветеринарные лечебницы и станции в Московской области нанесли на интерактивную карту, опубликованную на официальном портале правительства Подмосковья.

Посмотреть карту можно по ссылке: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/gosudarstvennye-veterinarnye-stancii-i-lechebnicy-v-podmoskove-karta.

В регионе работают порядка 100 ветеринарных лечебниц и станций. Там проводят профилактику болезней, лечат животных, обеспечивают безопасность продуктов животноводства и растениеводства в ветеринарно-санитарном отношении.

В учреждениях лечат животных в амбулаторных условиях, оказывают ветеринарную помощь на дому, прививают питомцев, в том числе от бешенства. Там также можно оформить ветсвидетельство для перевозки животных в другие страны.

Ранее на выделенные средства в государственные ветеринарные лечебницы и на станции закупили высокотехнологичное оборудование, отремонтировали здания, внедрили цифровые сервисы.

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