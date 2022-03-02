РИАМО - 2 мар. Переговоры между представителями России и Украины пройдут не 2 марта вечером, а 3 марта, сообщает kp.ru.

Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская делегация прибудет только утром 3 марта.

Военные РФ обеспечили коридор безопасности для делегации.

Это уже вторые переговоры между Россией и Украиной. Первые прошли 28 февраля. Стороны пока не пришли к общему знаменателю.

Россия предлагает договоренности, которые будут обеспечивать законные права всех народов, проживающих на Украине.

Внешняя ситуация обострилась в мире на прошлой неделе. Россия признала независимость ЛНР и ДНР, а позже страна начала военную спецоперацию на Украине.

Что происходит 2 марта: ожидание переговоров, отключение от SWIFT, контроль над Херсоном>>