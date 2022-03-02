РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. В Домодедове в 2021 году 60 девятиклассников получили профессию по программе «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья», сообщил начальник территориального отдела микрорайона Западный Дмитрий Негорожин.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Западный в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«На территории микрорайона осуществляет свою деятельность колледж «Московия», входящий в топ-100 лучших колледжей России по стандартам WorldSkills Russia. <…> В рамках реализации региональных проектов Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» здесь выпустили в 2021 году 60 учащихся 9 классов школ городского округа Домодедово по профессиям: повар, электрик, агент по обслуживанию пассажиров и парикмахер», - сказал Негорожин.

92 школьника 6-11 классов продолжают обучение.

Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» направлен на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся 6-11 классов.