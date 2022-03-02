РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. В Домодедове более 150 семей находятся под патронажем социально-реабилитационного центра «Семья», сообщил начальник территориального отдела микрорайона Западный Дмитрий Негорожин.

Отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Западный в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.

«Основной целью социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» является профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Под патронажем центра сейчас находятся более 150 семей городского округа», - сказал Негорожин.