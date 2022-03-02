РИАМО - 2 мар. Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 3 марта проведет автопробег в поддержку жителей Донбасса, сообщает пресс-служба организации.

Автопробег стартует в Мытищах у дома №12/30 на улице Веры Волошиной. В нем примут участие минимум 15 машин. Также в мероприятии будут участвовать активисты из городов Дзержинского, Реутова, Балашихи, Котельников, Раменского, Пушкина и Сергиева Посада. Конечной точкой автопробега станет территория лагеря «Родник» в округе Пушкинский.

Колонну автомобилей, на которых молодогвардейцы разместят флаги и текстовые призывы, сопроводят представители ГИБДД.

«Автопробегом мы хотим еще раз показать небезразличие к тому, что происходит с жителями Донецкой и Луганской народных республик, и что мы едины в стремлении помогать им. Хотим побудить как можно больше людей последовать нашему примеру – не бросать своих, когда им так нужна поддержка», - сказал депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Он отметил, что молодогвардейцы помогают не только акциями, но и делами. Так, местное отделение уже направляло в Ростов-на-Дону активистов для помощи беженцам, которые размещены на территории оперштаба.

«Также мы активно участвуем в сборе и отправке гуманитарной помощи», – добавил Толмачев.

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