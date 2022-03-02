РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В микрорайоне Кучино Балашихи вручили удостоверения 78 депутатам Молодежного парламента городского округа 7-го созыва, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Церемония вручения удостоверений прошла в школе №8 на ул. Смельчак. Ефимов вместе с председателем совета депутатов Балашихи Геннадием Поповым вручил удостоверения новому составу молодежного объединения. В 7 созыв Молодежного парламента образовательных организаций вошли 78 учащихся от 35 школ городского округа.

«Молодежный парламент – это уникальный образовательный проект. Здесь ребята не только получают дополнительное образование, имеют возможность посещать заседания муниципального совета депутатов, но и активно участвуют в волонтерской работе», – сказал Ефимов.

Он поблагодарил куратора Молодежного парламента Юлию Букатову за активную работу объединения в городе и директоров школ за содействие ребятам.

По поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, за вклад развития ученического самоуправления в городе Ефимов вручил знак «За труды» директору гимназии №3 Елене Сократовой, благодарственные письма директору школы №6 Людмиле Кузнецовой и директору школы №8 Тамаре Волошиной.

В ходе церемонии награждения 20 учащихся получили книжки волонтеров от Общественной палаты Балашихи.

Выборы в Молодежный парламент от школ Балашихи проходят ежегодно. Каждая школа городского округа может делегировать 2 своих учеников. Членство в парламенте возможно до достижения 18 лет или до окончания школы.