РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В микрорайоне Кучино Балашихи вручили удостоверения 78 депутатам Молодежного парламента городского округа 7-го созыва, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.
Церемония вручения удостоверений прошла в школе №8 на ул. Смельчак. Ефимов вместе с председателем совета депутатов Балашихи Геннадием Поповым вручил удостоверения новому составу молодежного объединения. В 7 созыв Молодежного парламента образовательных организаций вошли 78 учащихся от 35 школ городского округа.
Он поблагодарил куратора Молодежного парламента Юлию Букатову за активную работу объединения в городе и директоров школ за содействие ребятам.
По поручению председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, за вклад развития ученического самоуправления в городе Ефимов вручил знак «За труды» директору гимназии №3 Елене Сократовой, благодарственные письма директору школы №6 Людмиле Кузнецовой и директору школы №8 Тамаре Волошиной.
В ходе церемонии награждения 20 учащихся получили книжки волонтеров от Общественной палаты Балашихи.
Выборы в Молодежный парламент от школ Балашихи проходят ежегодно. Каждая школа городского округа может делегировать 2 своих учеников. Членство в парламенте возможно до достижения 18 лет или до окончания школы.
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