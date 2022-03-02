РИАМО - 2 мар. В этом году в Московской области планируют заменить асфальт на более чем 140 железнодорожных переездах, это составляет примерно 40% от общего числа переездов в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

После ремонта движение транспорта через ж/д пути станет безопаснее и комфортнее. Также во время замены асфальта специалисты планируют устранить ямы.

Ремонтные работы в некоторых местах начнутся уже в текущем месяце, а завершатся в октябре.

Больше всего асфальта предстоит заменить в Одинцовском округе. Там в планах отремонтировать 14 объектов. Кроме того, в Шатуре на 9 объектах заменят асфальт, а в Ступине – на 8.

В Московской области расположены более 370 ж/д переездов.

Строящиеся железнодорожные переходы в Подмосковье будут оборудованы лифтами>>