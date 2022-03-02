РИАМО - 2 мар. В 2022 году в городском округе Коломна появятся поликлиника на 600 посещений и пристройка к гимназии на 200 школьников, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Московской области.

После объединения с Озерами городской округ Коломна по площади занимает 7 место в Подмосковье. Судя по данным переписи, в муниципалитете живут 250 тыс. человек. На сегодняшний день предельного внимания требует все, что касается экономики, налогов, рабочих мест, социальных объектов.

Развитие округа в среду губернатор обсудил с главой Коломны Александром Гречищевым и депутатом Госдумы Никитой Чаплиным.

«Знаю, что жители ждут открытия поликлиники в микрорайоне Подлипки. Это произойдет в конце года. Учреждение рассчитано на 600 посещений смену, а всего медпомощь будут получать 50 тыс. человек», – написал Воробьев.

Он добавил, что в округе также запланирован капремонт седьмого корпуса Коломенской ЦРБ, будет закончен ремонт поликлиники №1, детского и инфекционного отделений главного корпуса Озерской ЦРБ.

«Еще у жителей есть запрос на реконструкцию очистных рядом с Сергиевским. Только в самом поселке живут 3,5 тыс. человек, а всего проект модернизации затронет 153 тыс. Цена вопроса немаленькая – 4,5 млрд рублей. Поэтому выйдем с планом на федеральный центр, чтобы получить бюджетный инфраструктурный кредит», – пояснил губернатор.

Он уточнил, что в ближайшие годы в округе создадут минимум еще 850 рабочих мест, на сегодняшний день на стадии реализации находятся 24 инвестпроекта. В текущем году планируется открыть пристройку к гимназии №8 на 200 мест в Коломне.

Кроме того, к 2023 году откроются пристройка к гимназии №2 на 300 мест, 2 школы на 825 и 525 мест в Коломне. Еще будут капитально отремонтированы школа №2 в Озерах и Коломенская школа.

В планах также ремонт Центра досуга и культуры «Непецино», реконструкция Сергиевского сельского ДК, благоустройство территории «Арбат» в Озерах и парка Мира в Коломне (завершение в следующем году), а еще 46 дворов.