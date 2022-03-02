РИАМО - 2 мар. Размер кешбэка за коммунальные услуги, оплаченные жителями Подмосковья с помощью карты платежной системы «Мир» через «Умную платежку» в МособлЕИРЦ, достиг 59 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Кешбэк за оплату коммунальных услуг получила 221 тыс. клиентов МособлЕИРЦ, а количество выданных им подарочных купонов от 72 партнеров - образовательных и культурных проектов, онлайн-магазинов, кинотеатров, кафе и ресторанов, поставщиков товаров для здоровья и спорта - достигло 843 тыс.

Участником акции «Коммунальный бонус» и «Кешбэк Мир» может стать клиент МособлЕИРЦ, не имеющий долгов по оплате ЖКУ за прошлые периоды и оплачивающий коммунальный счет картой «Мир» через личный кабинет на сайте расчетного центра или через мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн».

Для получения кешбэка по оплате ЖКУ необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, жителю Подмосковья необходимо иметь карту платежной системы «Мир». Если такой нет, то заказать карту или ознакомиться со списком банков-партнеров можно на официальном сайте системы (www.privetmir.ru).

Во-вторых, нужно зарегистрировать карту платежной системы «Мир» на сайте программы лояльности или через личный кабинет «МособлЕИРЦ Онлайн».

Для регистрации на сайте программы необходимо нажать кнопку «Активировать», а затем зайти в свою учетную запись платежной системы «Мир» или пройти регистрацию. После этого кешбэк будет активирован, и после оплаты ЖКУ на зарегистрированную в программе лояльности карту будет приходить 1% от оплаченного счета.

Для регистрации карты в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн» необходимо в разделе «Платежи» на странице оплаты квитанции нажать кнопку «Получить кешбэк Мир» и заполнить необходимые поля. После данной процедуры кешбэк будет приходить на карту, зарегистрированную в программе. При этом рекомендуется зарегистрировать карту в программе лояльности до совершения платежа.

«Во всех центральных офисах МособлЕИРЦ установлены компьютеры, где любой пенсионер, пожилой человек или просто клиент, которому нужна помощь, может зарегистрироваться в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн», оплатить счет без банковской комиссии, попасть на страничку «Коммунального бонуса» и выбрать купон», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

После своевременной оплаты онлайн по программе «Коммунальный бонус» жители Подмосковья могут выбирать новые предложения или повторять понравившиеся им бонусы, которые они выбирали в прошлый период.

Так, после онлайн-оплаты через личный кабинет МособлЕИРЦ плательщик автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса», где может выбрать любое интересное предложение - от сферы культуры и развлечений, кафе и ресторанов, до магазинов товаров для спорта, красоты и здоровья.

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