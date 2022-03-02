РИАМО - 2 мар. Следователи задержали мужчину и женщину, которых подозревают в убийстве двух человек на юго-западе столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Днем в среду в лесополосе на юго-западе города были найдены два сильно обгоревших тела. Трупы обнаружил местный житель.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве в короткие сроки установлены подозреваемые в совершении преступления», - сказала Иванова.

Она добавила, что подозреваемых в убийстве задержали на одном из вокзалов мегаполиса, когда мужчина и женщина пытались скрыться.

Предварительно специалистами установлено, что задержанные проживали с потерпевшими в одном многоквартирном доме на улице Брусилова.

В ближайшее время задержанных доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Расследование возбужденного уголовного дела продолжается.

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