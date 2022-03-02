РИАМО - 2 мар. Роскомнадзор заблокировал сайт издания The Village за то, что там было опубликована фейковая информация о событиях, которые сейчас происходят на Украине, сообщает РИА Новости.

Размещение недостоверной информации о российской спецоперации на Украине грозит наказанием до 5 млн рублей.

Утром 24 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение провести военную спецоперацию на Украине. Она направлена на освобождение населения Донбасса, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Кроме того, в планах России передать суду военных преступников за события в Донецкой и Луганской народных республик.

The Village — российское интернет-СМИ, основанное в 2010 году и посвящённое «хипстерской» тематике. Входит в медиахолдинг Redefine.

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