РИАМО - 2 мар. С момента запуска в 2014 году платформа «Город идей» собрала около 114 тыс. мнений москвичей о важных городских проектах. В число тем, обсуждаемых наиболее часто, вошли развитие электронных сервисов и культурные проекты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чаще всего мы с вами обсуждали развитие электронных сервисов и культурные проекты. Так, во всех музеях Москвы появились бесплатный Wi-Fi и единый билет на экспозиции в рамках одного музея. В библиотеках - лекции и встречи с писателями, обмен книгами», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр отметил, что в 2021 году самой обсуждаемой темой на платформе стал проект «Волонтеры Москвы». Идеи по развитию добровольческого движения предложили 19 тыс. жителей столицы. В числе предложений была идея открыть приемные «Мосволонтера» в каждом районе города.

Собянин добавил, что в 2022 году на платформе уже состоялось обсуждение благоустройства сквера на улице Юности. Он поблагодарил горожан за участие и предложенные идеи.

Московский сервис Hub Telemed поможет врачам в исследовании маммограмм>>