РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В Подольске в парке имени Виктора Талалихина приостановили пробежки движения Parkrun, сообщили в администрации парка.

Проведение паркранов приостановили по всей России. Как только ситуация изменится, любителям пробежек сообщат об этом.

Parkrun - международное движение. Участников объединяют общие идеи, в том числе организовать пробежки единомышленникам. Можно приходить с детьми, домашними любимцами, идти пешком с палками или бежать с детской коляской. В parkrun также участвуют люди с ограниченными возможностями. Единственное требование к участнику - наличие распечатанного parkrun ID.

Чтобы получить parkrun ID, достаточно один раз зарегистрироваться на сайте, а затем напечатать штрих-код и брать его с собой на каждый parkrun. Можно сделать несколько экземпляров про запас и положить их в кошелек, под крышку чехла телефона, в любимые беговые кроссовки и так далее.

С распечатанным ID можно принять участие в каждом из существующих сегодня паркранов вне зависимости от сканирующего оборудования, которое используется конкретной командой парка. Бумажный ID сможет прочитать любой сканер, с экрана телефона этого нельзя гарантировать, значит, пробежка не сможет быть засчитана, а результат не попадет в итоговый протокол.