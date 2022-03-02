РИАМО - 2 мар. С 10 марта по 10 апреля госкорпорация «Росатом» примет участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» и проведет для школьников и учителей обучающее занятие по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер», сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Новый урок подготовлен в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также дорожной карты по квантовым вычислениям при поддержке Российского квантового центра, Национальной квантовой лаборатории и Газпромбанка. В его основе – познавательный материал, посвященный квантовому компьютеру: особенностям, отличиям от привычных ПК, функционалу и изменениям, которые произойдут в мире с его появлением.

Организаторы мероприятия – АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения России, а также высокотехнологичные компании-лидеры цифровой трансформации.

«Урок цифры» будет состоять из теоретической части и блока с упражнениями (игрового тренажера). Десятиминутный фильм о принципах квантовой физики, устройстве нашего мира и практическом применении квантового компьютера поможет школьникам лучше понять растущий интерес к новому типу вычислительных устройств. В то же время игровые задания по обучению алгоритма и квантовому программированию позволят популяризировать науку среди учащихся 1-7 и 8-11 классов. Приступить к уроку можно на сайте в любое время.

«Формирование кадрового резерва для квантовой индустрии – одна из ключевых задач, над которой мы работаем. Важно, чтобы школьники уже с начальных классов понимали, как в действительности устроен мир и что квантовые эффекты – не что-то чужеродное. Чем раньше ребята научатся жить с этим осознанием, тем быстрее у них появятся идеи, как их правильно использовать. «Росатом» с нуля создает новую отрасль, поэтому участие в таких образовательных проектах, как «Урок цифры», – значимая часть стратегии по поиску талантливых детей и популяризации науки», – отметил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».