РИАМО - 2 мар. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поручил оперативно устранить дефицит кадров в местных поликлиниках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Волошин на общегородском совещании обсудил стратегию привлечения новых медработников в муниципалитет, дефицит кадров в отрасли, а также реализацию мер поддержки для врачей округа.

По словам главного врача Химкинской областной больницы Владислава Мирзонова, на сегодняшний день в Химках не хватает 5 участковых терапевтов, 5 участковых педиатров, детского кардиолога и 10 медсестер.

«Поручаю вам ускориться в этом направлении, оперативно восполнить дефицит кадров. Если какая-то помощь от меня или от команды города нужна, обращайтесь, мы вам поможем», – отметил Волошин.

В Химках работают 762 врача, 605 медсестер и 128 сотрудников младшего медперсонала. С начала года в местные медучреждения привлекли 6 врачей, 7 медсестер и 3 сотрудников младшего медперсонала. Общее число привлеченных в округ медиков за прошлый год превысило 50 человек.

Для привлечения медработников по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в городском округе реализуют несколько программ, среди них – соципотека и компенсация за съем жилья. Еще в Химках действует локальная компенсационная выплата за найм жилья по должностям, не входящим в областную программу. Ее получателями в 2021 году стали 45 медработников, еще 15 заявлений было подано в 2022 году.

Кроме того, для детей медработников предоставляют места в школах и детских садах.

Для привлечения новых врачей в Химках еще реализуется программа «Приведи друга». Врач, который приведет в медучреждение нового сотрудника, получит дополнительную выплату, размер которой зависит от его оклада.

«Мы не берем абы кого. Поэтому некоторые кандидатуры мы отклоняли в связи с тем, что недостаточная кадровая подготовка. Мы стараемся, чтобы в нашей больнице работали только профессиональные и достойные кадры», – пояснил Мирзонов.