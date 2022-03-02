РИАМО - 2 мар. Российские воздушные судна будут перехватывать за нарушение границ Соединенных Штатов Америки, а пилотов и других членов экипажа задерживать, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исключения сделают лишь для тех самолетов, которые будут выполнять гуманитарные грузы, и самолетов, участвующих в дипломатических миссиях. Но на это нужно будет получить разрешение.

Внешняя ситуация обострилась в мире на прошлой неделе. Россия признала независимость ЛНР и ДНР, а позже страна начала военную спецоперацию на Украине.

Это вызвало многочисленные санкции со стороны Запада. В частности, свое небо закрыли для РФ 36 стран. Россия ответила зеркально.

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