РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. За прошедшие сутки в Подольске выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 36 795, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье было выявлено 1 153 случая заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 942 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 247 человек. Выздоровели и выписались 849 235 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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