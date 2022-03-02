РИАМО - 2 мар. План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год разработали в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Участие в федеральных мероприятиях

Спасатели будут принимать участие в подготовке доклада о состоянии гражданской обороны в РФ, в разработке и утверждении норм обеспечения запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств гражданской обороны, в проверках готовности к действиям по ликвидации последствий ЧС техногенного характера, в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2022 года.

Кроме того, будет организовано участие во Всероссийских мероприятиях по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экокультуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи.

Будет также организовано участие в следующих мероприятиях: III Всероссийская электронная олимпиада по безопасности и жизнедеятельности, Всероссийский и межрегиональный полевой лагерь с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XV Всероссийские соревнования «Школа безопасности»), Всероссийский форум программы Росмолодежи («Территория смыслов», «Таврида»), Всероссийская акция «Мои безопасные каникулы», II Всероссийский слет студентов-спасателей и волонтеров в сфере культуры безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ногинске.

Региональные мероприятия

Будет проводиться оценка готовности муниципальных образований Подмосковья по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В регионе также будут организованы смотр-конкурсы «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования Подмосковья в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области», «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны Московской области», «Лучшие курсы гражданской обороны муниципальных образований Московской области», «Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в муниципальных образованиях Московской области», «Лучшее оснащение кабинета класса по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Московской области».

Кроме того, пройдет показное тактико-специальное учение с силами и средствами и органами управления функциональных подсистем и Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тему «Управление силами и средствами при ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной весенним половодьем. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в паводкоопасный период».

Будут организованы и другие тематические мероприятия.

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