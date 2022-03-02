РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Пешеходам в подмосковном Подольске напомнили о правилах безопасности на дороге и об аккуратном использовании гаджетов, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В Подольске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа, Подольским отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия», Подольским союзом молодежи и волонтерами провели профилактическое мероприятие «Внимание на дорогу!».

С помощью информационных листовок они напомнили пешеходам о соблюдении правил безопасного нахождения на дороге и грамотном использовании гарнитуры на улице. Стражи порядка обратили внимание горожан и на важность использования световозвращателей на одежде в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.