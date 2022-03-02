РИАМО - 2 мар. Правительство России приняло решение выделить еще 500 млн рублей на возмещение комиссий за расчеты субъектов малого и среднего предпринимательства в системе быстрых платежей Банка России (СБП). Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Деньги пойдут на реализацию программы в этом году. Решение об этом было принято российским правительством во вторник.

«Важно, что отечественная система быстрых платежей - это надежная и удобная альтернатива традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт», - напомнил глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Часть выделенных денег пойдет на компенсацию представителям малого и среднего бизнеса уплаченной ими комиссии в декабре - 27 млн рублей, другие средства пойдут на реализацию данной программы до 1 июля 2022 года.

Ежемесячно прирост платежей в эту систему составляет 36%. Это происходит из-за роста новых участников рынка.

Например, в прошлом году число зарегистрированных в системе СБП субъектов малого и среднего бизнеса выросло почти в 5 раз — с 34 тыс. до 161 тыс.