РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. В среду в Мытищах прошло заседание Общественной палаты муниципалитета. На заседании состоялось знакомство временно исполняющей полномочия главы городского округа Юлии Купецкой с общественниками, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Общественная палата - это очень важный инструмент в жизнедеятельности любого муниципалитета. Вы - общественники, вы представляете жителей и являетесь цепочкой взаимодействия между органами власти и населением. Вы общаетесь с жителями и оперативно доносите информацию до руководителей для того, чтобы своевременно и эффективно принимать решения», - сказала Купецкая.

На мероприятии обсудили генеральный план развития Мытищ, поговорили о планах благоустройства в округе и развитии лесопарка, ЦПКиО, набережной реки Яузы. Также в ходе заседания обсудили экологическую ситуацию на территории округа - программу по очистке водоемов «100 прудов и озер Подмосковья» и очистку береговых полос водных объектов.