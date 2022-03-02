РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. И.о. главы Подольска Дмитрий Жариков призвал горожан вновь регулярно проходить диспансеризацию.

«Жители могут снова проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в Подмосковье. Ранее эта опция была недоступна по причине загруженности медучреждений из-за коронавируса», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Проверить свое здоровье можно как в будние дни, так и в субботу. Для этого необходимо оформить запись на региональном портале госуслуг (uslugi.mosreg.ru) или по номеру телефона 122. Также можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

В отдаленные территории для проведения диспансеризации выезжают мобильные комплексы. График можно узнать на сайте своей медицинской организации.

Своевременное прохождение диспансеризации и профосмотра позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно поддается лечению.