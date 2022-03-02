РИАМО - 2 мар. Управление Роспотребнадзора по Московской области проведет пресс-конференцию по случаю празднования Всемирного дня прав потребителей, который будет отмечаться 15 марта 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году этот день пройдет под девизом Fair Digital Finance – «Справедливые цифровые финансовые услуги».

В пресс-конференции примут участие члены Межведомственного консультативного совета по защите прав потребителей Московской области, представители общественных организаций.

Пресс-конференция пройдет в пресс-центре дома правительства Подмосковья 15 марта в 11 часов.

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