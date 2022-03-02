РИАМО - 2 мар. Сервитуты (право на пользование земельным участком в целях государственных и муниципальных нужд) для дальнейшей прокладки инженерных коммуникаций установили в 14 городских округах Подмосковья за две недели, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Установка сервитутов необходима для прокладки линейных объектов. Например, газопроводов, линий электропередачи связи и других инженерных сооружений.

«В целях обустройства таких коммуникаций, их дальнейшего обслуживания ресурсными организациями Минмособлимущество проводит работу по установлению сервитутов на земельные участки, где необходимо разместить те или иные инженерные объекты», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За прошедшие две недели сервитуты были установлены в 14 городских округах Подмосковья, в результате чего в регионе будут проведены следующие мероприятия:

- АО «Мособлгаз» проведет работы по прокладке газопроводов среднего и высокого давления на 17 локациях, расположенных в Рузском округе, Наро-Фоминском округе и Солнечногорске;

- ФКП «Управление заказчика капитального строительства министерства обороны РФ» обустроит волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в Наро-Фоминском городском округе;

- ООО «Сервис-Телеком» установит линейно-кабельное сооружение связи (опора многофункционального назначения) на 5 локациях, расположенных на территории городских округов Мытищи, Щелково, Солнечногорск, Коломна и Домодедово.

Также были установлены публичные сервитуты под уже существующими объектами электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» на 12 локациях, расположенных в Клину, Одинцовском округе, Волоколамском округе, Рузском округе, округе Пушкинский, Щелкове, Королеве, Истре и Можайском округе.