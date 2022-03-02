РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 45 443 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 153 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 942 199 случаев инфицирования. Скончалось 14 247 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 849 235 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.