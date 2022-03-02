РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В подмосковном Подольске проводят проверки социальных объектов после сообщений о минировании, пока информация не подтвердилась, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

В среду стали поступать сообщения о минировании соцобъектов. Проверки показали, что информация была ложной. К 18:03 спецслужбы продолжают проверки, проходит эвакуация.

В том числе проверки проходят в детском саду №43 на улице Подольской, 20.