РИАМО - 2 мар. Автомобиль Skoda сбил насмерть женщину, которая выбежала на проезжую часть за детским самокатом, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ЧП произошло вечером в среду у дома №5 по улице Адмирала Ушакова на регулируемом пешеходном переходе.

Женщина ждала зеленого сигнала светофора и выбежала на дорогу, чтобы забрать выкатившийся детский самокат и вернуть его ребенку, который там же стоял вместе со своей семьей.

68-летняя женщина скончалась на месте.

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