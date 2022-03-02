РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Пожар произошел в среду в квартире жилого дома на Косинском шоссе в подмосковной Балашихе, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 09:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, Косинское шоссе, д. 1.

В 09:56 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

В тушении пожара приняли участие 7 человек и 2 единицы техники.