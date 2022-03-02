РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий представил на заседании совета депутатов отчет о проделанной в 2021 году работе и приоритетных задачах на 2022 год, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Эффективная работа с депутатским корпусом позволяет своевременно реагировать на обращения жителей. Нам важно знать, что беспокоит люберчан, и оперативно решать их проблемы - это основа нашей работы. Ориентиром для нас были и есть поручения президента РФ Владимира Путина и задачи, обозначенные в обращении губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Искренне благодарен народным избранникам за работу», - сказал Ружицкий.

Также о своей деятельности за 2021 год отчитался депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. Председатель Контрольно-счетной палаты Люберец Надежда Романова рассказала народным избранникам о деятельности КСП за 2021 год. О деятельности Молодежного парламента при местном совете депутатов за прошлый год сообщил руководитель Ашот Маргарян.