РИАМО - 2 мар. Открытие станции МЦД-2 Марьина Роща планируют в Москве в 2022 году. Она станет основой для крупного транспортно-пересадочного узла на севере города, со станции МЦД пассажиры смогут пересаживаться на 11 наземных маршрутов и Люблинско-Дмитровскую линию метро, а в будущем станут доступны пересадки на Большую кольцевую линию метро и МЦД-4, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«В районе Марьина Роща сегодня есть только станция Люблинско-Дмитровской линии. Но уже в этом году откроем станцию МЦД-2, а в перспективе — БКЛ и МЦД-4. Таким образом, местные жители получат больше вариантов маршрутов, а пассажиры МЦД-2 новую пересадочную станцию. По прогнозам, в 2025 году новым ТПУ будут пользоваться около 100 тыс. человек в сутки», — отметил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

На данный момент на объекте ведутся работы по строительству вестибюля станции и подготовке железнодорожной инфраструктуры.

В дальнейшем на станции Марьина Роща оборудуют две платформы и крытый надземный переход, объединяющий станции МЦД-2 и МЦД-4.